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Komutan Yıldız, basın mensuplarıyla bir araya geldi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 04.09.2020 18:05 | Son Güncelleme

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na atanan ve göreve başlayan Kıdemli Albay Ali Yıldız, basın mensuplarıyla bir araya geldi.28 Temmuz’da çıkan kararname ile Amasya İl Jandarma Komutanlığı’ndan Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na atanan 12 Ağustos’ta göreve başlayan Kıdemli Albay Ali Yıldız, bugün kentteki ulusal ve yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi.Albay Yıldız,ziyarette jandarmanın hem depremde hemde Covid-19 salgını nedeniyle sürekli sahada olduğunu, diğer konularda da çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.Medyanın önemine değinen Yıldız, ayrıca basın mensuplarıyla istişare de bulundu.

Komutan Yıldız, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na atanan ve göreve başlayan Kıdemli Albay Ali Yıldız, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
28 Temmuz’da çıkan kararname ile Amasya İl Jandarma Komutanlığı’ndan Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na atanan 12 Ağustos’ta göreve başlayan Kıdemli Albay Ali Yıldız, bugün kentteki ulusal ve yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi.Albay Yıldız,ziyarette jandarmanın hem depremde hemde Covid-19 salgını nedeniyle sürekli sahada olduğunu, diğer konularda da çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.
Medyanın önemine değinen Yıldız, ayrıca basın mensuplarıyla istişare de bulundu.

Komutan Yıldız, basın mensuplarıyla bir araya geldi

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