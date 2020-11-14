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Komutanlardan Vali Soytürk’e ziyaret

KİLİS HABERLERİ  | 14.11.2020 10:48 | Son Güncelleme

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Komutanlardan Vali Soytürk’e ziyaret

5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü ziyaret etti.
Valilik Makamında gerçekleştirilen ziyarette, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Garnizon Komutanı Kilis 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu, Vali Recep Soytürk’ü makamında ziyaret ettiler.
Tuğgeneral Osma ile Piyade Albay Oruçoğlu, Kilis’in sorumluluk alanındaki Sınır birlikleri ile Suriye’deki askeri faaliyetler hakkında Vali Soytürk’e bilgi verdiler.
5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma’nın 1’inci Hudut Alay Komutanlığına bağlı askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu öğrenildi.

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