Konak Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Konak Belediyesi nisan ayı olağanüstü meclisinde, başta sağlık çalışanları olmak üzere salgın sırasında çalışan tüm meslek grupları bir dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Konak Belediyesi nisan ayı olağanüstü oturumu için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis ve Toplantı Salonunda gerçekleşti. Sosyal mesafe gözetilerek oluşturulan oturma düzeninin yanı sıra, meclis üyeleri maske, eldiven ve siperlik gibi kişisel koruyucu malzeme kullanmayı ihmal etmedi. Alınması gereken önemli kararlar sebebiyle gündeme gelen önergelerin oylandığı meclis, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur önderliğinde olağanüstü toplandı.

Salgın sırasında çalışanlar için bir dakikalık alkış

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, meclis oturumunun başında yaptığı konuşmada, belediyenin salgının başlangıcından bugüne yaptığı çalışmaları aktardı. Korona virüs (Covid-19) sebebiyle vefat eden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Başkan Batur, tedavileri süren hastalara da acil şifalar diledi. Devletin her kademesinin ve yerel yönetimlerin bu süreçte üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini ve herkesin çalıştığını vurgulayan Batur, özellikle sağlık çalışanlarına minnet duyduklarını ifade etti. Batur, meclis üyelerini, salgın sırasında çalışanlar için bir dakikalık alkışa davet ederek, “Bu süreçte vatandaşın aldığı tedbirin yanı sıra sağlık çalışanlarının cansiperane çalışmaları çok önemli. Doktorundan hasta bakıcısına tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Onların hakkı ödenmez. Sağlık çalışanlarımızı biz, üç gün saat 9.00’da balkonda alkışlamıştık. Şimdi başta sağlık çalışanları olmak üzere sahada çalışan tüm meslek gruplarını bir dakika alkışlamamızı rica ediyorum” dedi. Başkan Batur’un daveti üzerine meclis üyeleri sağlık çalışanları başta olmak üzere salgın sırasında çalışan tüm meslek gruplarını bir dakika boyunca ayakta alkışladı.