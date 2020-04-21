YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Konak Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Konak Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

İZMİR HABERLERİ  | 21.04.2020 15:19 | Son Güncelleme

Konak Belediyesi nisan ayı olağanüstü meclisinde, başta sağlık çalışanları olmak üzere salgın sırasında çalışan tüm meslek grupları bir dakika boyunca ayakta alkışlandı.Konak Belediyesi nisan ayı olağanüstü oturumu için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis ve Toplantı Salonunda gerçekleşti.

Konak Belediyesi nisan ayı olağanüstü meclisinde, başta sağlık çalışanları olmak üzere salgın sırasında çalışan tüm meslek grupları bir dakika boyunca ayakta alkışlandı.
Konak Belediyesi nisan ayı olağanüstü oturumu için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis ve Toplantı Salonunda gerçekleşti. Sosyal mesafe gözetilerek oluşturulan oturma düzeninin yanı sıra, meclis üyeleri maske, eldiven ve siperlik gibi kişisel koruyucu malzeme kullanmayı ihmal etmedi. Alınması gereken önemli kararlar sebebiyle gündeme gelen önergelerin oylandığı meclis, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur önderliğinde olağanüstü toplandı.

Salgın sırasında çalışanlar için bir dakikalık alkış
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, meclis oturumunun başında yaptığı konuşmada, belediyenin salgının başlangıcından bugüne yaptığı çalışmaları aktardı. Korona virüs (Covid-19) sebebiyle vefat eden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Başkan Batur, tedavileri süren hastalara da acil şifalar diledi. Devletin her kademesinin ve yerel yönetimlerin bu süreçte üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini ve herkesin çalıştığını vurgulayan Batur, özellikle sağlık çalışanlarına minnet duyduklarını ifade etti. Batur, meclis üyelerini, salgın sırasında çalışanlar için bir dakikalık alkışa davet ederek, “Bu süreçte vatandaşın aldığı tedbirin yanı sıra sağlık çalışanlarının cansiperane çalışmaları çok önemli. Doktorundan hasta bakıcısına tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Onların hakkı ödenmez. Sağlık çalışanlarımızı biz, üç gün saat 9.00’da balkonda alkışlamıştık. Şimdi başta sağlık çalışanları olmak üzere sahada çalışan tüm meslek gruplarını bir dakika alkışlamamızı rica ediyorum” dedi. Başkan Batur’un daveti üzerine meclis üyeleri sağlık çalışanları başta olmak üzere salgın sırasında çalışan tüm meslek gruplarını bir dakika boyunca ayakta alkışladı.

"Bu süreç dayanışma, özveri içinde geçecek bir süreç"
Başkan Batur, tüm yatırımları durdurduklarını ve önceliklerinin korona virüs salgını ile mücadele olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yatırımlarla ilgili çalışmalarımızı durdurduk. Şu anda yapılacak en önemli çalışma korona virüs ile mücadele. Bu durum tüm belediyelerde böyle. Bütün dikkatimizi bu hastalıkla mücadele noktasındaki çalışmalara verdik. Bu süreç dayanışma, özveri içinde geçecek bir süreç.”

Başkan Batur’dan 23 Nisan ve Ramazan mesajı
Korona virüs salgını sebebiyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ile ilgili bilgi veren Başkan Batur, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı için çok güzel çalışmalarımız vardı. Maalesef korona virüs sebebiyle erteledik ama unutmuş değiliz. Bugünler aşıldığında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ulusal değerlerimize sahip çıkarak Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramı kutlayacağız” dedi. Ramazan ayının da 23 Nisan akşamı başlayacağını hatırlatan Batur, Ramazan ayının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kısıtlama sırasında kurulamayacak pazarların yeni günleri belli oldu
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bu hafta 23-26 Nisan’da dört gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında açılamayacak pazarların yeni günlerini de açıkladı. Perşembe ve cuma günleri kurulan pazarların günleri çarşamba ve pazartesi günlerine alındı. Buna göre Hatay, Ferahlı, Gültepe, Toros, Mersinli, Gürçeşme ve Kahramanlar pazarları 22 Nisan Çarşamba günü kurulacak. 27 Nisan Pazartesi günü ise Hatay, Eşrefpaşa, Yenişehir, Millet, Levent ve Alsancak pazarları kurulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde... 23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde...
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak

Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak

Cumhuriyet Meydanı sil baştan yenileniyor

Cumhuriyet Meydanı sil baştan yenileniyor

İzmir Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:51
Sabah
06:20
Öğle
13:15
İkindi
16:59
Akşam
20:00
Yatsı
21:23

İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Gültekin Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Ahmet Kılıç Eczanesi
Balcova
Alkın Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Onur Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çiğli’de bahar temizliği

Çiğli’de bahar temizliği

Tunç Soyer, karakılçık buğday tarlasından çiftçilere seslendi

Tunç Soyer, karakılçık buğday tarlasından çiftçilere seslendi

FGL ateş ölçer ticaretine başladı

FGL ateş ölçer ticaretine başladı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.