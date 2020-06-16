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Konak Belediyesi, okulları çocuklar için hazırladı

İZMİR HABERLERİ  | 16.06.2020 11:37 | Son Güncelleme

Konak Belediyesi, ilçede cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) yapılacağı okulları öğrenciler için dezenfekte etti.Konak Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS öncesinde okullarda kapsamlı bir dezenfektasyon çalışması başlattı.

Konak Belediyesi, ilçede cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) yapılacağı okulları öğrenciler için dezenfekte etti.
Konak Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS öncesinde okullarda kapsamlı bir dezenfektasyon çalışması başlattı. Ekipler, ilçe sınırları içinde sınav merkezi olarak belirlenen 47 okulu dezenfekte ederek çocuklar için hazırladı. Pandemi sürecinde ilçe genelinde çok yoğun bir dezenfeksiyon çalışması yapıldığını, ortak kullanım alanları ile sağlık kuruluşlarının yanı sıra eczaneler, berberler, kuaförler, restoranlar olmak üzere ilçedeki iş yerlerinin de dezenfekte edildiğini anımsatan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, okulları da çocuklar için hazırlamak istediklerini kaydetti.

“Çocukların sağlığı önceliğimiz”
Dezenfekte çalışmalarının ilçe genelinde sürdürüldüğüne dikkat çeken Başkan Batur, “Bu hafta sonu önemli bir sınava girecek öğrencilerimiz ile velilerinin yaşadığı korona virüs endişesini, okullarımızı dezenfekte ederek bir ölçü de olsa gidermek istedik. Çocuklar gözbebeğimiz, sağlıkları önceliğimiz. Halk sağlığını korumaya dönük dezenfeksiyon çalışmalarını bugüne kadar nasıl yürüttüysek, çocuklarımız için de öyle çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Batur, hafta sonu sınava girecek 8. sınıf öğrencilerine başarılar da diledi.

"Sınav var, gürültü yok"
Konak Belediyesi, öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için sınav saatlerinde, okulların yakınlarında, gürültüye neden olabilecek herhangi bir çalışma yapmayacağını da açıkladı. Vatandaşların da konuya hassasiyet göstermesini isteyen Konak Belediyesi, bu duyarlılığı sağlamak için çeşitli mecralardan bilgilendirme yapmaya hazırlanıyor.

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Balcova
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Çapuk Eczanesi
Bayindir
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Bayrakli
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