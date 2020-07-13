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Konak Belediyesi ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı

İZMİR HABERLERİ  | 13.07.2020 16:20 | Son Güncelleme

Konak Belediyesi, ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ ile ilgi başarılı çalışmaları nedeniyle ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı.Atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması adına hizmet binalarında hayata geçirdiği ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ çalışmasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü tarafından, Konak Belediyesine ‘Sıfır Atık Belgesi’ verildi.Belge alan Konak Belediyesi, ilk olarak ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ yönetmeliğini Basmane’de bulunan iki hizmet binasında uygulamaya soktu.

Konak Belediyesi ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı

Konak Belediyesi, ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ ile ilgi başarılı çalışmaları nedeniyle ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı.
Atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması adına hizmet binalarında hayata geçirdiği ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ çalışmasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü tarafından, Konak Belediyesine ‘Sıfır Atık Belgesi’ verildi.
Belge alan Konak Belediyesi, ilk olarak ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ yönetmeliğini Basmane’de bulunan iki hizmet binasında uygulamaya soktu. Her iki binadaki katlara ikili ve dörtlü gruplar halinde kağıt-karton, plastik, metal, cam ve evsel atık kumbaraları yerleştirildi. Ayrıca; atık pil, atık elektrikli ve elektronik eşya, atık aydınlatma ekipmanları, atık toner ve kartuş ile yemekhaneden elde edilen bitkisel atık yağlar da kumbaralarda toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Tüm atıklar her iki binaya yerleştirilen toplam 48 kumbarada toplanıyor.
Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında personelin masa altlarında bulunan bireysel çöp kovaları da kaldırılarak, katlarda yer alan ayrıştırma kumbaralarına atılıyor. Geçici Atık Depolama Alanında biriktirilen atıklar ise bertaraf ve geri dönüşüm için bakanlık tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalara teslim ediliyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu hassas çalışmanın, kısa süre içinde belediyenin tüm hizmet binalarında uygulamaya sokulacağı belirtildi.

Konak Belediyesi ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı

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