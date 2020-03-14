Konak Belediyesinde çalışan annelere virüs izni

Konak Belediyesinde, üst düzeyde alınan koronavirüs önlemleri kapsamında, on iki yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanlara 30 Mart tarihine kadar idari izin verildi.

Tüm dünyayı etkisine alan ve ülkemizde de ilk vakaların görüldüğü koronavirüse karşı Konak Belediyesinin aldığı önlemlere, okulların tatil edilmesiyle birlikte bir yenisi daha eklendi. Tatilin ardından Konak Belediyesi, belediye ve belediyeye ait şirketlerin çalışanlarının zor durumda kalmaması için Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un talimatıyla bir genelge yayımlandı. Buna göre 16 Mart ile 30 Mart tarihleri arasında, 12 yaşın altında çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Belediye personelinin huzuru ve güvenliğinin önemine değinen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda biz de Konak Belediyesi olarak sorumluluğumuz yerine getiriyoruz. Okulların tatil olmasıyla başta belediyemizde çalışan anneler olmak üzere çocuklarını evde yalnız bırakamayacak olan ebeveynlerin endişelerini gördük. Çalışma arkadaşlarımızın huzuru ve güvenliği bizim için çok önemli. Biz de belediyemiz ve belediyemize ait şirketlerde görev yapan ve 12 yaşın altında çocuğu olan kadın çalışanlarımızı belirlenen süre boyunca idari izinli sayacağız” dedi.

