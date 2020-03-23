YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Konak, can dostları unutmadı

Konak, can dostları unutmadı

İZMİR HABERLERİ  | 23.03.2020 16:52 | Son Güncelleme

Konak Belediyesi yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan can dostlara sahip çıktı.Konak Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle işyerini açan ve sokağa çıkan insan sayısının azalmasıyla yiyecek bulmakta güçlük çekmeye başlayan sokak hayvanlarını unutmadı.

Konak Belediyesi yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan can dostlara sahip çıktı.
Konak Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle işyerini açan ve sokağa çıkan insan sayısının azalmasıyla yiyecek bulmakta güçlük çekmeye başlayan sokak hayvanlarını unutmadı. Konaklılara “Evde kal” çağrısı yapan Konak Belediyesi, can dostlara yönelik besleme çalışmalarını da yoğunlaştırarak, ilçe sınırları içinde kuru mama dağıtımına başladı.

“Siz evde kalın, onlar bize emanet”
Konak Belediyesi veteriner ekipleri, özellikle pek çok esnafın kepenk indirdiği Kemeraltı Çarşısı, Gıda Çarşısı, sanayi siteleri gibi yerlerde yaşayan can dostlara mama bırakıyor. Dağıtım, ilçe genelindeki mahallelerde, sokak hayvanlarının toplu yaşadığı yerlerde de titizlikle sürdürülüyor. Vatandaşlara seslenerek, "Evde kal" çağrısını yinelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Özellikle can dostlarını sahiplenen, onları düzenli olarak besleyen hemşehrilerimiz endişelenmesin. Sokaktaki can dostlarımızı bu sıkıntılı süreçte ihmal etmeyeceğiz. Yeter ki siz evde kalın; onlar bize emanet. Onları bu zor günlerde aç bırakmayız. Konak Meydanı’nın simgesi olan güvercinlerimizi de unutmuyoruz. Ekiplerimiz düzenli olarak güvercinlerimizi de besliyor” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı

İzmir Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:03
Öğle
13:23
İkindi
16:50
Akşam
19:33
Yatsı
20:50

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Barın Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ahmet Kılıç Eczanesi
Balcova
Aile Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Koçer Eczanesi
Bayrakli
Rey Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan bayrak çağrısı

Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan bayrak çağrısı

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

İzmir Bayraklı’da şehir dönüşümü hazırlığı başladı

İzmir Bayraklı’da şehir dönüşümü hazırlığı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.