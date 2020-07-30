Konak işçilerine çifte bayram

Bayramlaşma törenlerinde belediye personeliyle bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Belediye-İş’le toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçlandırıldığı açıkladı.

Çalışanları ve meclis üyeleriyle bayramlaşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, işçilere çifte bayram yaşattı. Batur, sendika temsilcilerinin de katıldığı bayramlaşma töreninde Belediye-İş’le anlaşmaya varıldığını açıklarken, KHK’lı çalışanlara da seslenerek, “Abdül Batur işçinin, emekçinin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir” mesajını verdi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kurban Bayramı öncesi belediye çalışanları ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Belediye şantiyelerini, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ile birlikte tek tek dolaşarak, çalışanların bayramını kutlayan Batur, Fuar Evlendirme Dairesinde de belediye meclis üyeleri, belediye meclisi parti grup başkanları, siyasi parti temsilcileri ve belediye bürokratlarıyla buluştu.

“Abdül Batur söz verdi mi tutar”

Başkan Batur bayramlaşmaya, sabah erken saatlerde Fen İşleri Müdürlüğü’nün Gediz; Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Kale Fidanlık şantiyelerine giderek başladı. Belediye personeliyle buluşan Batur, işçilerin hem bayramını kutladı hem de müjdeli haberler verdi. Sendika temsilcilerinin de katıldığı bayramlaşma töreninde çalışanlara seslenen Batur, Belediye-İş’le yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varıldığını, imzaların bayramdan sonra atılacağını açıkladı. Batur, kadroya geçiş süreçlerinin tamamlanmasını bekleyen KHK’lı çalışanlara da müjde verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sürece dair yazı beklendiğine dikkat çeken Batur, “Yazının bize gelmesi yeter; çünkü bizim evrak üzerinden işlem yapmamız gerekiyor. Abdül Batur söz verdi mi sonuna kadar tutar; bugüne kadar işçinin, emekçinin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir” diye konuştu.