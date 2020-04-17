Konak, sokağa çıkma yasağına hazır

Konak Belediyesi, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi hem vatandaşların hem de sokak hayvanlarının mağdur olmaması için gerekli tedbirleri aldı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ilki geçtiğimiz hafta uygulanan ve bu hafta sonu yinelenecek olan sokağa çıkma yasağı öncesi Konak Belediyesi, yasak boyunca çalışacak birimlerinde hazırlıkları tamamladı. Vatandaşların evlerinde huzurlu bir hafta sonu geçirebilmeleri adına önlemler alınırken, sokağa çıkma yasağı sırasında görev yapacak ekiplere de gerekli talimatlar verildi.

Temizlik ekipleri görev başında

Konak Belediyesinin salgın başlangıcından bu yana üstün performans sergileyerek hem çöp toplama ve temizlik hem de dezenfektasyon çalışmalarını yürüten temizlik işleri ekipleri sokağa çıkma yasağında da görev başında olacak. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı günler için Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un talimatı ile özel bir program hazırlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü, üç vardiya halinde sahada olacak. Çöp ve moloz toplama işlemleri devam ederken, sokaklarda ve alanlarda yıkama ve dezenfektasyon çalışmaları da hız kesmeyecek.