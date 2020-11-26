Konak ve Bayraklı Belediyesine ödül

İzmir’de, Konak Belediyesi ve Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği iş birliği arasında yürütülen ve tarihi İstiklal Okulunu yeniden şehre kazandıracak "Konak Yenilikçi Öğrenme Merkezi" projesi, Sürdürülebilir İş Ödüllerinde "iş birliği" ödülünü kazandı. Bayraklı Belediyesi de, TV BEK projesiyle ’Çeşitlilik ve Kapsayıcılık’ alanında ödüle layık görüldü.

Konak Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu 7.’si düzenlenen Türkiye’nin önemli firmalarının ve belediyelerin katıldığı Sürdürülebilir İş Ödüllerinde İzmir’e gurur yaşattı. İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği iş birliği ile yürütülen “Konak Yenilikçi Öğrenme Merkezi” projesi, iş birliği ödülüne layık görüldü.

Pandemi şartları nedeniyle online düzenlenen ödül törenine bağlanan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta 3 bin 500’e yakın tescilli bina olduğunu ve tarihi ayağa kaldıracak projeler ile bu projeleri hayata geçirecek iş birliklerine önem verdiklerini vurguladı. Başkan Batur, “Belediye olarak hem kendi olanaklarımızla hem de sivil inisiyatif ve sivil toplum örgütleri ile restorasyon çalışmaları yürütüp kentin önemli değeri olan Kemeraltı, Agora ve Kadifekale arasındaki altın üçgenin ayağa kaldırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar arasında Yenilikçi Öğrenme Merkezi olarak hayata geçecek İstiklal Okulu binası, 1900’lü yılların başında inşa edilmiş, kentin çok önemli ve değerli yapılarından bir tanesi” diye konuştu.

Başkan Abdül Batur, Konak Yenilikçi Öğrenme Merkezinin hem İstiklal İlkokulunun tarihi binasını ayağa kaldıracağını hem de bölgedeki çocuk ve gençlerin eğitim, bilim ve sosyal alanlarda gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti. Sivil inisiyatif ile ortak çalışmalara da devam ederek örnek olacaklarını belirten Başkan Batur, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu önemli tarihi değeri ayağa kaldırmak için İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği ile beraber çok güzel bir çalışma yaptık. İş birliği içerisinde, ortak akıl çerçevesinde yaptığımız çalışmalardan bir tanesi oldu. İzmir Kalkınma Ajansına da yaptığı maddi katkılar için teşekkür etmek istiyorum. Sadece tarihi konular değil, özellikle sivil inisiyatifle, kadın dernekleri, Roman dernekleri ve diğer sivil inisiyatifler ve dezavantajlı gruplarla bir araya gelerek proje geliştiriyoruz."

Pandeminin yanı sıra yaşanan deprem felaketiyle de zor günler geçiren İzmir’in Sürdürülebilir İş Ödüllerinde yer alarak moral buluğunu dile getiren Başkan Batur, “Bu ödül bize büyük moral verdi. Pandemi süreci devam ederken İzmir’de yaşanan depremden sonra bugün aldığımız bu ödül bizim için ayrı bir onur ve moral oldu. Paydaşlarımıza; İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği ile İzmir Kalkınma Ajansına ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.