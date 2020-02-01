Konak’ın yardım tırı Elazığ’a yola çıktı

Elazığ ve Malatya’yı vuran depremin ardından Konak Belediyesi öncülüğünde vatandaşların topladığı, içerisinde eşya ve giysiler olan tır Elazığ’a doğru yola çıktı.

Elazığ’da yaşanan, Malatya başta olmak üzere çevre illeri de etkileyen deprem felaketinin ardından ülke çapında başlayan yardım kampanyalarına Konak ilçesinde de duyarsız kalınmadı. İlçede başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konak Belediyesinin eşya ve giysi yardımlarını yürüttüğü Bizim Ev ve Bizim Mağaza’da hazırlanan yatak, battaniye, nevresim takımı, kişisel hijyen ürünleri, bebek bezi ve maması, iç ve dış giyim, kışlık kıyafet, kaban, ayakkabı ve mont gibi ihtiyaç duyulabilecek tüm ürünler tıra yüklendi. Belediyenin hazırlıklarına ek olarak Konaklıların ulaştırdığı yardım malzemeleri de tırdaki yerlerini aldı.

Kısa süre önce Elazığ’a giderek depremin etkilerini yerinde inceleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yardım tırının yüklenmesini bizzat katıldı ve belediye çalışanları ile birlikte tırı yükledi. Depremden etkilenen vatandaşların acısını paylaştıklarını ve yaraları sarmak için kenetlendiklerini dile getiren Başkan Batur, “Konak’ta yola çıkarken ‘Birlikte Konak’ demiştik. Birlikteliğin gücüne inanarak hareket ettik. Zaten şehrimizde uyguladığımız bu birlikteliği şimdi, deprem felaketiyle sarsılan Elazığ’a taşıyoruz. Elazığ’a giderek yaşananları yerinde gördüm, tüm Konak olarak yanlarında olduğumuzu bizzat dile getirdim, yaşanan zorlukları ve nelere ihtiyaç olduğunu birinci elden dinledim. Bugün buradan yola çıkan sadece tır değil aynı zamanda Konaklıların birliktelik ve dayanışma duygusudur. Bu vesileyle bir kez daha depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz” dedi.

Konak Belediyesinin eşya ve giysi deposu olan Bizim Ev ve Bizim Mağazanın binası önünden hareket eden tır, daha sonra Elazığ’a uğurlandı.

Öte yandan, Tiyatro Günleri ile şubat ayında Konak Belediyesinin etkinlikleri kapsamında sahnelenecek oyunların gelirlerininde depremzedelere bağışlandığı ifade edildi.

