YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Konak’ın yardım tırı Elazığ’a yola çıktı

Konak’ın yardım tırı Elazığ’a yola çıktı

İZMİR HABERLERİ  | 01.02.2020 15:24 | Son Güncelleme

Elazığ ve Malatya’yı vuran depremin ardından Konak Belediyesi öncülüğünde vatandaşların topladığı, içerisinde eşya ve giysiler olan tır Elazığ’a doğru yola çıktı.Elazığ’da yaşanan, Malatya başta olmak üzere çevre illeri de etkileyen deprem felaketinin ardından ülke çapında başlayan yardım kampanyalarına Konak ilçesinde de duyarsız kalınmadı.

Elazığ ve Malatya’yı vuran depremin ardından Konak Belediyesi öncülüğünde vatandaşların topladığı, içerisinde eşya ve giysiler olan tır Elazığ’a doğru yola çıktı.
Elazığ’da yaşanan, Malatya başta olmak üzere çevre illeri de etkileyen deprem felaketinin ardından ülke çapında başlayan yardım kampanyalarına Konak ilçesinde de duyarsız kalınmadı. İlçede başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konak Belediyesinin eşya ve giysi yardımlarını yürüttüğü Bizim Ev ve Bizim Mağaza’da hazırlanan yatak, battaniye, nevresim takımı, kişisel hijyen ürünleri, bebek bezi ve maması, iç ve dış giyim, kışlık kıyafet, kaban, ayakkabı ve mont gibi ihtiyaç duyulabilecek tüm ürünler tıra yüklendi. Belediyenin hazırlıklarına ek olarak Konaklıların ulaştırdığı yardım malzemeleri de tırdaki yerlerini aldı.
Kısa süre önce Elazığ’a giderek depremin etkilerini yerinde inceleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yardım tırının yüklenmesini bizzat katıldı ve belediye çalışanları ile birlikte tırı yükledi. Depremden etkilenen vatandaşların acısını paylaştıklarını ve yaraları sarmak için kenetlendiklerini dile getiren Başkan Batur, “Konak’ta yola çıkarken ‘Birlikte Konak’ demiştik. Birlikteliğin gücüne inanarak hareket ettik. Zaten şehrimizde uyguladığımız bu birlikteliği şimdi, deprem felaketiyle sarsılan Elazığ’a taşıyoruz. Elazığ’a giderek yaşananları yerinde gördüm, tüm Konak olarak yanlarında olduğumuzu bizzat dile getirdim, yaşanan zorlukları ve nelere ihtiyaç olduğunu birinci elden dinledim. Bugün buradan yola çıkan sadece tır değil aynı zamanda Konaklıların birliktelik ve dayanışma duygusudur. Bu vesileyle bir kez daha depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz” dedi.
Konak Belediyesinin eşya ve giysi deposu olan Bizim Ev ve Bizim Mağazanın binası önünden hareket eden tır, daha sonra Elazığ’a uğurlandı.
Öte yandan, Tiyatro Günleri ile şubat ayında Konak Belediyesinin etkinlikleri kapsamında sahnelenecek oyunların gelirlerininde depremzedelere bağışlandığı ifade edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktıTürkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Çaykur Rizespor, Alberk Koç ile sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, Alberk Koç ile sözleşme imzaladı

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

Kayserispor 9 transfer yaptı

Kayserispor 9 transfer yaptı

İzmir Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:30
İkindi
16:15
Akşam
18:39
Yatsı
19:58

İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Ufkum Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Spil Eczanesi
Balcova
Ülkücan Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Nil Eczanesi
Bayrakli
Yeni Gözde Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karaburun sokakları nergis koktu

Karaburun sokakları nergis koktu

Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki deprem

Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki deprem

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

Çeşme’deki hastaneye "Yangın Uygunluk Raporu"

Çeşme’deki hastaneye "Yangın Uygunluk Raporu"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.