YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Konakkuran Belediyesinden gıda yardımı

Konakkuran Belediyesinden gıda yardımı

MUŞ HABERLERİ  | 06.04.2020 13:04 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belde Belediyesi, korona virüsü sebebiyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara gıda yardımında bulundu.Konakkuran Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu, korona virüsüyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde tüm ailelere kendi elleriyle hazırladığı gıda paketlerini ev ev dağıttı.

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belde Belediyesi, korona virüsü sebebiyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara gıda yardımında bulundu.
Konakkuran Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu, korona virüsüyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde tüm ailelere kendi elleriyle hazırladığı gıda paketlerini ev ev dağıttı. İçinde pirinç, makarna, sıvı yağ, zeytin, salça, şeker, helva, reçel, çay, kuru fasulye, mercimek ve pekmezden oluşan yardım paketleri, Başkan Abdurrahman Ömeroğlu öncülüğünde ailelere teslim edildi. Beldede çalışma başlattıklarını belirten Başkan Ömeroğlu, imkânlar dâhilinde yardımların devam edeceğini dile getirdi. Ömeroğlu, “Beldemizde virüsle mücadele kapsamında evlerinden çıkmayan halkımız için gıda paketleri hazırladık. Beldemizde her vatandaşımıza yönelik gıda yardımlarımız devam ediyor. Gün birlik beraberlik günüdür. Korona virüsünden dolayı evlerinden çıkmayan vatandaşlarımızın hemen hemen hepsi için gıda paketleri hazırlayarak, bu zor günlerinde bir nebze bile olsa mutfaklarına katkı yapmak istedik. Bu hazırladığımız gıda paketleri bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandı. Göreve geldiğimiz günden beri vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını imkânlar doğrultusunda gidermeye çalışıyoruz. Cenab-ı Allah bu illeti bir an önce ülkemizde bitirir inşallah. Bizler kesinlikle bu zor günlerde evlerimizden çıkmayalım” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Can sıkıntısı insana neler yaptırır! Can sıkıntısı insana neler yaptırır!
Ve son seferini yaptı! Ve son seferini yaptı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis, Covid-19 fırsatçılarına esnafa geçit vermedi

Polis, Covid-19 fırsatçılarına esnafa geçit vermedi

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Palladium’dan "Yakında görüşeceğiz" videosu

Palladium’dan "Yakında görüşeceğiz" videosu

Aydınlı Prof. Dr. Pınar Okyay bilim kuruluna davet edildi

Aydınlı Prof. Dr. Pınar Okyay bilim kuruluna davet edildi

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Muş Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:19
Sabah
05:44
Öğle
12:21
İkindi
15:58
Akşam
18:49
Yatsı
20:08

Muş Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Melek Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Özmalazgirt Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Varto’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ toplantısı

Varto’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ toplantısı

Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı

Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı

Muş'ta 4 Bin 500 Paket Gıda Yardımı Dağıtıldı

Muş'ta 4 Bin 500 Paket Gıda Yardımı Dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.