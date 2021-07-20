YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Konaklama tesislerinin tamamının dolduğu Sinop'ta Vali Karaömeroğlu'ndan tatilcilere Kovid-19 uyarısı:

Konaklama tesislerinin tamamının dolduğu Sinop'ta Vali Karaömeroğlu'ndan tatilcilere Kovid-19 uyarısı:

20.07.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sinop vaka oranlarında çok düşük rakamlara ulaşmıştı ama geçen Sağlık Bakanımızın da ifade ettiği gibi, Karadeniz Bölgesi'nde en fazla vaka artışı olan üçüncü il olmaya doğru gidiyoruz. O nedenle rehavete kapılmayalım ve tedbiri asla elden bırakmayalım"

SİNOP (AA) - Kurban Bayramı tatili nedeniyle kentteki konaklama tesislerinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında yaşanan artış üzerine tatilcilere "rehavete kapılmayın" uyarısı yapıldı.

Vali Erol Karaömeroğlu, İl Emniyet Müdürlüğünün Gelincik Mahallesi'nde bulunan Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ederek, emniyet personeli ile bayramlaştı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaömeroğlu, mutlu ve sağlıklı bir bayram için tüm kurallara herkesin riayet etmesi gerektiğini söyledi.

Sinop kent merkezi nüfusunun tatil nedeniyle bir hayli arttığına işaret eden Karaömeroğlu, Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarında bu nedenle artış yaşandığına dikkati çekti.

- "Karadeniz Bölgesi'nde en fazla vaka artışı olan üçüncü il olmaya doğru gidiyoruz"

Karaömeroğlu, bayram tatili süresince tüm vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını isteyerek, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de geçtiğimiz haftalara göre vaka sayılarında artış var. Tüm vatandaşlarımızdan bayram ziyaretlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını bekliyoruz. Çok yakın akrabalar dışında toplu bayramlaşma ve yemek organizasyonlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Sinop vaka oranlarında çok düşük rakamlara ulaşmıştı ama geçen Sağlık Bakanımızın da ifade ettiği gibi Karadeniz Bölgesi'nde en fazla vaka artışı olan üçüncü il olmaya doğru gidiyoruz. O nedenle rehavete kapılmayalım ve tedbiri asla elden bırakmayalım."

Kent genelinde aşılama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini anlatan Karaömeroğlu, "Aşılanma oranımız yüzde 65 seviyelerinde. Aşıya ulaşımı kolaylaştırdık. İnsanlarımızdan aşıya karşı biraz daha istekli ve arzulu olmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşen çifti cinayetinde yeni detaylarBüyükşen çifti cinayetinde yeni detaylar
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Samsun ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendiSamsun ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

Sinop Namaz Vakitleri 20 Temmuz Salı

İmsak
03:19
Sabah
05:14
Öğle
12:51
İkindi
16:50
Akşam
20:17
Yatsı
22:04

Sinop Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Salı

Ada Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Ayancik
Genç Eczanesi
Boyabat
Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Şifa Eczanesi
Erfelek
Yumuk Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti

GÜNCELLEME - Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Oğullarını şehit verdikleri saldırıda gazi olan görev köpeği Atmaca'yı sahiplendiler

Oğullarını şehit verdikleri saldırıda gazi olan görev köpeği Atmaca'yı sahiplendiler

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.