Konak’ta 1 yılda 7,5 ton atık ilaç toplandı

‘Sıfır atık’ projesine büyük önem veren ve bu kapsamda başarılı çalışmaları hayata geçiren Konak Belediyesi ‘Atık ilaç çöp değildir’ projesiyle 1 yılda 7,5 ton atık ilaç toplayarak örnek bir çalışma gerçekleştirdi.

Konak Belediyesi, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlattığı ‘Atık ilaç çöp değildir’ projesiyle 1 yılda 7,5 ton atık ilaç toplayarak 1 yıllık hedefinin üzerine çıktı. Sürekliliği sağlanacak olan projeyle Türkiye’de bir ilki de başlatan Konak Belediyesi bu rakamla büyük bir başarıya imza attı.

Konak Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen ‘Atık ilaç çöp değildir’ projesi 1 yıl önce ÇEKOP üyesi 93 eczane ile başladı. Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) ve İzmir Eczacı Odası ile birlikte yürütülen projeye katılan eczanelere sarı renkli atık ilaç toplama kumbaraları yerleştirildi. Proje kapsamı süreç içinde genişletilerek sağlık merkezleri de dahil edildi. Vatandaşlar tarihi geçmiş veya kullanım dışı kalan atık ilaçlarını eczanelere yerleştirilen sarı renkli kumbaralara bıraktı. Kumbaralar doldukça atık ilaçlar Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanarak belediyenin Atık Toplama Merkezine götürüldü.