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Konak’ta 1 yılda 7,5 ton atık ilaç toplandı

İZMİR HABERLERİ  | 23.07.2020 10:07 | Son Güncelleme

‘Sıfır atık’ projesine büyük önem veren ve bu kapsamda başarılı çalışmaları hayata geçiren Konak Belediyesi ‘Atık ilaç çöp değildir’ projesiyle 1 yılda 7,5 ton atık ilaç toplayarak örnek bir çalışma gerçekleştirdi.Konak Belediyesi, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlattığı ‘Atık ilaç çöp değildir’ projesiyle 1 yılda 7,5 ton atık ilaç toplayarak 1 yıllık hedefinin üzerine çıktı.

‘Sıfır atık’ projesine büyük önem veren ve bu kapsamda başarılı çalışmaları hayata geçiren Konak Belediyesi ‘Atık ilaç çöp değildir’ projesiyle 1 yılda 7,5 ton atık ilaç toplayarak örnek bir çalışma gerçekleştirdi.
Konak Belediyesi, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlattığı ‘Atık ilaç çöp değildir’ projesiyle 1 yılda 7,5 ton atık ilaç toplayarak 1 yıllık hedefinin üzerine çıktı. Sürekliliği sağlanacak olan projeyle Türkiye’de bir ilki de başlatan Konak Belediyesi bu rakamla büyük bir başarıya imza attı.
Konak Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen ‘Atık ilaç çöp değildir’ projesi 1 yıl önce ÇEKOP üyesi 93 eczane ile başladı. Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) ve İzmir Eczacı Odası ile birlikte yürütülen projeye katılan eczanelere sarı renkli atık ilaç toplama kumbaraları yerleştirildi. Proje kapsamı süreç içinde genişletilerek sağlık merkezleri de dahil edildi. Vatandaşlar tarihi geçmiş veya kullanım dışı kalan atık ilaçlarını eczanelere yerleştirilen sarı renkli kumbaralara bıraktı. Kumbaralar doldukça atık ilaçlar Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanarak belediyenin Atık Toplama Merkezine götürüldü.

Vatandaş büyük ilgi gösterdi
Projeye büyük ilgi gösteren duyarlı vatandaşlar sayesinde 1 yılda 7,5 ton atık ilaç toplandı. Toplanan ilaçlar anlaşma yapılan lisanslı yakma tesislerinde imha edilmek üzere yetkili firmaya teslim edildi. Projeyle atık ilaçların çöpe atılarak doğaya ve halk sağlığına zarar vermesinin de önüne geçilmiş oldu.
Konak Belediyesi, projeye katılan eczane ve sağlık merkezi sayısını daha da artırarak gelecek yıl 7,5 ton atık ilaç miktarının üzerine çıkmayı hedefliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen projeye dahil olmak isteyen eczacılar ve sağlık merkezleri 4845300 numaralı telefondan 1681 dahili hattı arayarak atık ilaç kumbaralarından edinebilecek.

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