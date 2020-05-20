YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Konak’ta amatör kulüplere gıda desteği

Konak’ta amatör kulüplere gıda desteği

İZMİR HABERLERİ  | 20.05.2020 16:11 | Son Güncelleme

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ramazan Bayramı öncesi Konak’taki amatör kulüplere hazırlanan gıda kolilerini teslim etti.Amatör kulüplerin yanında olan ve sürekli olarak destek olan Konak Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde de kulüpleri unutmadı.

Konak’ta amatör kulüplere gıda desteği

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ramazan Bayramı öncesi Konak’taki amatör kulüplere hazırlanan gıda kolilerini teslim etti.
Amatör kulüplerin yanında olan ve sürekli olarak destek olan Konak Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde de kulüpleri unutmadı. İhtiyacı olan sporcuların aileleriyle birlikte güzel bir bayram geçirebilmeleri adına belediye, kulüplere ulaştırılmak üzere 500 adet erzak kolisi hazırladı. İçinde bir ailenin uzun süre kullanabileceği gıda paketlerinin bulunduğu kolileri Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Amatör Futbol Kulüpleri Derneği Başkanı Mehmet Şerif Demir ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Yıldız’a teslim etti.
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ramazan Bayramının herkese sağlık getirmesini temenni ederek, "Amatör spor kulüpleri, var oldukları semti ve o semtin gençlerini sporun getirdiği tüm güzelliklerle tanıştıran, spor aracılığıyla yardımlaşmayı, birlikte hareket etmeyi, kötü alışkanlıklara değil iyiye yönelmeyi öğreten önemli oluşumlar. Ben de sporun içinden gelen bir belediye başkanı olarak spora desteği önemsiyorum. Şimdi salgın nedeniyle oluşan, sağlıkla beraber ekonomiyi de derinden etkileyen bir dönemden geçiyoruz. Bugünlerde dayanışmaya eskisinden de daha çok ihtiyacımız var. Bizler de ihtiyaç doğrulusunda hazırladığımız kolilerimizi sporcularımıza ulaştırıyoruz. İlçemizdeki tüm amatör spor kulüplerimizin değerli yöneticilerine ve sporcularına sağlıklı, mutlu bayramlar diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı! Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı!
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam

ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

İzmir Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:07
Sabah
05:49
Öğle
13:13
İkindi
17:05
Akşam
20:27
Yatsı
22:01

İzmir Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Esra Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Eray Eczanesi
Balcova
Feza Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Bağdatoğlu Eczanesi
Bayrakli
Kendirci Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP'den sert tepki

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP'den sert tepki

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.