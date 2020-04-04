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Konak’ta araç yıkama istasyonlarına kapatma

İZMİR HABERLERİ  | 04.04.2020 15:27 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle su tüketiminin artması ve barajlardaki doluluk oranının azalması nedeniyle yoğun su tüketiminin olduğu Konak’taki ruhsatsız araç yıkama istasyonları kapatıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle su tüketiminin artması ve barajlardaki doluluk oranının azalması nedeniyle yoğun su tüketiminin olduğu Konak’taki ruhsatsız araç yıkama istasyonları kapatıldı. Ruhsatlı olanlar ise haftada 2 gün çalışmaları konusunda uyarıldı.
İZSU tarafından İzmir için yapılan kritik su tasarrufu uyarısının ardından Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, su tüketimi ile ilgili önlemler ve Ruhsatlı istasyonların çalışma sürelerine gelen kısıtlama kapsamında oto yıkamacılara yönelik denetimlerde bulundu.

Ruhsatlılara kısıtlama
Geçen yılın mart dönemine oranla bu yıl su kullanımında yaklaşık 1 milyon metreküplük bir artış yaşanması sonucu Konak Belediyesi zabıta ekipleri hem su tasarrufuna dikkat çekmek adına harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Bilim Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde özellikle su tüketimi yüksek olan oto yıkama işletmelerini denetleyerek uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, su tüketiminin düşürülmesi ve tasarruf tedbirlerine azami uyulması konusunda esnafı uyardı. Ruhsatlı araç yıkama istasyonlarının haftada en fazla iki gün çalışmalarına izin veren düzenlemeyle ilgili bilgi aktaran Konak Belediyesi zabıta ekipleri, denetimler sırasında kaçak olduğu tespit edilen işletmeleri de mühürlerdi. İZSU tarafından açıklanan su tüketimindeki artış nedeniyle denetimler sıkılaşırken Konak Belediyesi zabıta ekipleri de su tüketiminin yüksek olduğu işletmelere yönelik kontrollere devam edecek.

Maskesiz pazaryerine girmek yasak
Konak Belediye zabıtası ayrıca pazaryeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine İçişleri Bakanlığından yeni korona virüs genelgesi kapsamında denetlemelerde bulundu. Yeni genelgeye göre toplu olarak bulunulan yerlere getirilen maske takma zorunluğu kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara uyarılarda bulunuldu. Özellikle pazaryerleri girişinde 65 yaş ve 20 yaş sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlar uyarılırken maskesi olmayanlar market ve pazaryerlerine alınmadı. Maskesiz olarak bulunduğu tespit edilen vatandaşlar ise dışarıya çıkartıldı.

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