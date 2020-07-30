Konak’ta bayram öncesi yüzler güldü

Konak Belediyesi, hayırsever bir vatandaşın bağışladığı 180 çift ayakkabıyı ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.

Özellikle salgın sürecinde hayırseverleri harekete geçirerek, dara düşen vatandaşlara yardım eli uzatan sosyal proje ve kampanyalara imza atan Konak Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde de yüz güldürdü. Hayırsever bir vatandaşın bağışladığı 180 çift ayakkabı, Dolaplıkuyu’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Hayırseverin talebi üzerine Dolaplıkuyu Mahallesinde gerçekleştirilen dağıtım, muhtarlık binasında yapıldı. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlar muhtarlığa gelerek, ayakkabılarını aldı. Dağıtım, Konak Belediye personeli tarafından gerçekleştirildi.

Konak’ta dayanışma Kurban Bayramında da sürecek. Konak Belediyesi, hayırsever vatandaşların kurban eti bağışlarını, bayramın ilk günü itibarıyla vatandaşların sofralarına taşımaya başlayacak. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un, “Kurban eti bağışlarıyla her sofraya bayram gelsin” diyerek başlattığı “Askıda Kurban” kampanyasına ilgi gittikçe büyüyor. Kampanyaya başvuran hayırsever vatandaşların bağışladığı kurban eti miktarının 2 tonu aşması bekleniyor. Konak Belediyesi bayramda 2 ton eti vatandaşlara ulaştırmayı hedefliyor. Bağışlar, hayırsever vatandaşlardan alınacak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara soğuk zincirle ulaştırılacak.

