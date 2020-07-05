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Konak’ta çöp eve geçit yok

İZMİR HABERLERİ  | 05.07.2020 11:07 | Son Güncelleme

Konak Belediyesi vatandaşın sağlığını tehdit eden çöp evlere geçit vermiyor.

Konak Belediyesi vatandaşın sağlığını tehdit eden çöp evlere geçit vermiyor. Özellikle salgın süreci ile birlikte gelen ihbar ve şikayetlere hızla müdahale ediliyor.
Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çevre Temizlik ve Zabıta Amirliğine bağlı ekipler vatandaştan gelen çöp ev ihbarlarını hızla müdahale ediyor. Salgın nedeniyle de gelen ihbarları titizlikle inceleyen ekipler, son olarak Eşrefpaşa Mahallesi 643 Sokak’ta bulunan bir evin çöp ev olduğu, kötü koku ve haşere artışı olduğu yönünde yapılan şikayetler, ekipleri harekete geçirdi. Çevre sağlığını tehdit eden manzara karşısında hemen çalışma başlatan ekipler, evi hızla temizleyerek hijyen hale getirdi.
10 yıl önce annesini kaybeden ve uzun yıllardır yalnız başına yaşamını sürdüren ev sahibinin biriktirdiği çöpler mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Çöplerle birlikte bulunan kullanılamaz haldeki eşyalar nedeniyle sağlıksız bir yaşam ortamı oluşan evden yaklaşık bir ton atık eşya ve çöp çıkarıldı. Ev, baştan aşağı temizlenip, hijyen hale getirildikten sonra korona virüs salgınının hala etkin olması nedeniyle tepeden tırnağa dezenfekte de edildi. Çevreye yaydığı koku ve haşereler nedeniyle mahalle sakinlerinin sağlığını tehdit eden evin kısa sürede temizlenmesiyle mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı.

3 ayda 7 çöp ev temizlendi
Yılda yaklaşık 60 çöp ev temizleyen Konak Belediyesi ekipleri, salgın başladığından bu yana 3 ay içinde 7 çöp ev temizliği yaptı. 2020 yılı başından bu yana toplam 25 çöp ev temizleyen ekipler, rutin temizlik çalışmalarını da ara vermeden yerine getiriyor. Özellikle çöp evlerin çevre sakinlerinin de sağlığını tehdit etmesi nedeniyle yapılan ihbarları anında değerlendiren ekipler, kentin temizliği için de büyük çaba sarf ediyor.

Sokaklar sürekli dezenfekte ediliyor
Konak Belediyesi, Türkiye’de ilk korona virüs vakasının açıklandığı günden bu yana ilçedeki 112 mahallenin tamamında dezenfektasyon ve temizlik çalışmalarını üç vardiya halinde aralıksız sürdürüyor. Salgının ilk günlerinde bini aşkın kamu kurum ve kuruluş ile çeşitli işyerlerinde de dezenfeksiyon çalışması yapan Konak Belediyesi, kullanıma açılmasıyla birlikte özellikle ortak kullanım alanları olan parkları, pazar yerlerini, nikah salonlarını, berberleri, kuaförleri, kafeleri, restoranları, ibadethaneleri, camileri, meydanları ve sokakları titizlikle temizleyerek dezenfekte etti. Ayrıca, ilçede karantinaya alınan hanelerde de dezenfekte çalışmaları yapan Konak Belediyesi ambulansların, taksilerin, emniyet araçlarının da dezenfektasyonlarını sağladı.

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