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Konak’ta güvercinler barışa uçtu

İZMİR HABERLERİ  | 01.09.2020 15:23 | Son Güncelleme

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle düzenlenen basın açıklamasında konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Güvencinler kentimizin her köşesine barış ve huzuru götürsün” dedi.Konak Belediyesi, Konak Kent Konseyiyle birlikte 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir basın açıklaması düzenledi.

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle düzenlenen basın açıklamasında konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Güvencinler kentimizin her köşesine barış ve huzuru götürsün” dedi.
Konak Belediyesi, Konak Kent Konseyiyle birlikte 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, gökyüzüne uçurulan güvercinlerin İzmir’in her noktasına barışı ve huzuru götürmesini diledi. Konak Belediyesi ve Konak Kent Konseyinin ortak basın açıklaması, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapıldı. Açıklamada Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu birer konuşma yaptı. Açıklamaya, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da katıldı. Konuşmaların ardından gökyüzüne beyaz güvercinler uçuruldu.

"Barışa özlem her sene daha fazla"
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Bizim bir şiarımız var; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesini devam ettirebilmek. Hayatı savaş meydanlarında geçen Mustafa Kemal Atatürk, barışın ne kadar önemli olduğunu bu sözleriyle anlatmış. En önemlisi de Atatürk, savaşın içinde yetişen bir komutan, bir dâhi olarak, ‘Ulus yaşamı tehlikeye düşmedikçe harp bir cinayettir’ diyebilen bir liderdir” diye konuştu. Dünyada emperyalist güçlerin ülkeleri, insanları kullandığı ve ihtiyaç duyduğu anda da birbirlerine düşürdüğü bir yapının olduğuna işaret eden Batur, Orta Doğu’da, Suriye’de yıllardır bitmeyen savaşlara dikkat çekerek, dünyanın her yerinde barışa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Batur, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biraz sonra barış güvercinlerini uçuracağız İzmir’de. Bu barış güvercinlerinin kentimizin her köşesine barışı ve huzuru, kentimizin her noktasına birlik, beraberlik ve dayanışmayı götürmesini temenni ediyorum. Nazım Hikmet, ‘Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu davet, bu hasret bizim’ demişti. Ben de bu davetle, bu hasretle 1 Eylül Dünya Barış Günü’nüzü kutluyorum.”

Açıklamanın ardından gökyüzüne barışın sembolü güvercinler uçuruldu.

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