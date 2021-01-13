Konak’ta hızlı ruhsat dönemi

Konak Belediyesi, hem pandemi şartlarına hem de deprem nedeniyle hizmet binalarından taşınma sürecine rağmen ruhsat vermede süreci hızlandırırken, belediyeye evrakları tam dosyayla başvuran vatandaşlar, bir hafta içinde ruhsatlarını alabiliyor.

Konak Belediyesi, hem pandemi nedeniyle geçilen dönüşümlü mesai sistemine hem de İzmir depreminin ardından başlayan zorunlu taşınma sürecine rağmen daha hızlı ruhsat vermeye başladı. Hizmetlerin aksamadan sürmesini sağlayarak genel işleyişi hızlandırıp işlemleri çabuklaştıran Konak Belediyesi, imar, inşaat ile iş yeri açma ve çalıştırmada ruhsatlandırma süresini bir haftaya kadar kısalttı. İmar ve inşaat ruhsatı için evrakları eksiksiz, tam dosyayla Konak Belediyesine müracaat eden vatandaşlar, ruhsatlarını bir hafta içinde alabiliyor. Vatandaşların numarataj belgeleri, yapı kullanma izin belgeleri de hızla düzenleniyor.

Sıhhi müesseseye aynı gün

Vatandaşlar, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarında da daha hızlı sonuç alıyor. Sıhhi müesseselere, 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in 12. maddesine istinaden istenilen belgeler ile yönetmelik gereği kamu kuruluşlarıyla yapılan yazışmaların tamamlanmasını müteakip, aynı gün içinde ruhsatlandırma yapılıyor. Gayrisıhhi müesseselere ise yine aynı yönetmeliğin 23. maddesine göre istenilen belgelerin ve gerekli yazışmaların tamamlanmasının ardından, 1 ila 5 gün içerisinde ruhsat veriliyor. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırma işlemlerinde de aynı yönetmeliğin 32. maddesine göre istenilen belgelerin ve kamu kuruluşlarıyla yazışmaların tamamlanması bekleniyor. Bu sürecin hemen ardından 7 ila 10 gün içerisinde de ruhsatlandırma gerçekleşiyor.