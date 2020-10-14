YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Konak’ta metruk binalar bir bir yıkılıyor

Konak’ta metruk binalar bir bir yıkılıyor

İZMİR HABERLERİ  | 14.10.2020 09:56 | Son Güncelleme

Görüntü kirliliğine neden olduğu kadar tehlike de oluşturan metruk binalar, Konak Belediyesi tarafından yıkılmaya devam ediliyor.

Görüntü kirliliğine neden olduğu kadar tehlike de oluşturan metruk binalar, Konak Belediyesi tarafından yıkılmaya devam ediliyor. Zeytinlik’te bulunan metruk bir binanın yıkım işini bizzat başlatan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Kentsel dönüşüm şart" dedi.
Konak Belediyesi ekiplerince görüntü kirliliği ve vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden tehlikeye neden olduğu tespit edilen metruk binalar, birer birer kayıt altına alınarak yıkılıyor. Metruk binaları tespit eden Konak Belediyesi, 2020 yılı başından bu güne 18. yıkımını gerçekleştirdi. Zeytinlik Mahallesi 1163 Sokak’ta, işlek bir cadde üzerinde bulunan iki katlı terk edilmiş binanın yıkımını Konak Belediye Başkanı Abdül Batur bizzat başlattı. Başkan Batur, bu tür binaların içinde ve çevresinde yaşayan insanların hem can hem de mal güvenliği açısından büyük bir tehlikeye neden olduğunu belirterek, bu konuda hassasiyet gösterip gerekeni yaptıklarını söyledi.

"Kentsel dönüşüm tek seçenek"
Konak ilçesinin çok eski bir yerleşim alanı olduğunu söyleyen Başkan Batur, eski ve metruk bina bakımından sorunlu bir bölge olduklarına dikkat çekerek çözüm yolu olarak kentsel dönüşümü gösterdi. Kimi terk edilmiş ve yıkılmaya yüz tutmuş, kiminin içinde ise halen yaşamın devam ettiği binaların tek tek ele alınmasının zaman kaybı olduğunun altını çizen Batur, kentsel dönüşümün tek çare olduğunu söyledi. Batur, “Kentsel dönüşüm benim önceliğim. Kentsel dönüşüme Gültepe bölgesi ile başlıyoruz. Ardından Beştepeler ve Mersinli’ye kadar olan bölgede üçüncü etap kentsel dönüşüm planlarımızı yapacağız. İzmir Körfezi’ne hakim yamaçlarda yapılacak yerinde dönüşüm ile hem kent estetiğine katkımız olacak hem de o bölgede yaşayan vatandaşlarımız sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, sağlıklı ve konforlu binalarda hak ettikleri yaşama kavuşacak” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için... Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için...
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Başkan Şerifoğulları, yapımı süren projeleri yerinde inceledi
Başkan Şerifoğulları, yapımı süren projeleri yerinde inceledi
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Sivasspor’dan Hastayspor’a geçmiş olsun mesajı
Sivasspor’dan Hastayspor’a geçmiş olsun mesajı
Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu
Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu
Babasıyla tartışan genç eve zarar verip kuzenini rehin aldı
Babasıyla tartışan genç eve zarar verip kuzenini rehin aldı

İzmir Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:52
Sabah
07:13
Öğle
13:02
İkindi
16:11
Akşam
18:42
Yatsı
19:58

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Aliağa Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Şifa Eczanesi
Balcova
Tamer Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Eskişehir Eczanesi
Bayrakli
Şark Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
65 yaş ve üzerindeki bireylere “sarı nokta” uyarısı
65 yaş ve üzerindeki bireylere “sarı nokta” uyarısı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Çeşme Çarşısında Muhteşem Sokak Defilesi
Çeşme Çarşısında Muhteşem Sokak Defilesi
İzmirli Esnafın Tek Kişilik Travesti Eylemi
İzmirli Esnafın Tek Kişilik Travesti Eylemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.