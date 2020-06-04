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Konak’ta normalleşme talimatı

İZMİR HABERLERİ  | 04.06.2020 10:58 | Son Güncelleme

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediye bürokratları ile gerçekleştirdiği toplantıda yeni sürece yönelik talimatları verdi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediye bürokratları ile gerçekleştirdiği toplantıda yeni sürece yönelik talimatları verdi. Çalışmaların ivme kazanacağı yeni dönemde projeler birer birer hayata geçecek.
1 Haziran’da normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Konak Belediye başkanı Abdül Batur, belediye bürokratlarıyla bir araya gelerek yeni döneme dair değerlendirmelerde bulundu. Başkan yardımcıları ve tüm müdürlerin hazır bulunduğu toplantıda Başkan Batur, bürokratlarına ve belediye çalışanlarına pandemi sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür etti. Yeni dönemin projelerin birer birer hayata geçirileceği bir dönem olacağına dikkat çeken Batur, çalışmalara hız vereceklerini vurgulayarak, “Artık sürat var, bundan sonraki süreçte tekerleklerin hızlı dönmesi gerekiyor. Önümüzde hedeflerimiz var. Konak’a iş yapmaya geldik. Bundan sonraki süreç iş yapma ve verimlilik süreci” dedi.

Alanda çalışanlara teşekkür
Fuar Evlendirme Dairesi Nikah Salonunda gerçekleşen toplantıya girişlerde maske ve dezenfektan kullanımına özen gösterildi, ateş ölçümü yapıldı. Salonda mesafeli oturma düzeni ve hijyen kuralları uygulandı. Toplantıda konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, pandemi sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Bakanlık tedbirlerinin açıklanmasından önce Konak Belediyesi olarak personelin sağlığı adına kendi önlemlerini uygulamaya koyduklarını ifade eden Başkan Batur, belediye çalışanlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Salgın boyunca alanlarda çalışan başta Temizlik, Park Bahçeler, Zabıta, Sosyal Yardım ve Veteriner İşleri Müdürlükleri çalışanları olmak üzere tüm bürokrat ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Başkan Batur şöyle konuştu: “Pandemi sürecinde henüz Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıkların genelgeleri çıkmadan biz tedbirlerimizi aldık. Özellikle 12 yaşa kadar çocuğu olan arkadaşlarımızın evde çalışma yapması ve diğer konularda çalışanımızı koruyacak önlemleri aldık. Bugüne kadar da karantina dışında herhangi bir olaya rastlamadık o da bizim en büyük sevincimiz. Özellikle Temizlik İşleri Müdürlüğümüz başta olmak üzere, Park Bahçeler, Zabıta, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüklerimiz bu işte lokomotif olarak çalıştılar. Salgın önlemlerinin sıkı uygulandığı 2-2,5 ay içerisinde büyük emek sarf eden çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

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