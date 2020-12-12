Konak’ta palmiyelere enjeksiyonlu koruma

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içinde yer alan palmiyeleri kırmızı böceğe karşı korumak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler düzenli ilaçlamanın yanı sıra zarar gören palmiyeler için enjeksiyon yöntemi ile tam koruma sağlıyor.

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İzmir’in sembolü palmiyelere gözü gibi bakıyor. 45 günlük aralıklarla İzmir’in gözbebeği palmiyeleri düzenli olarak ilaçlayan ekipler, “kırmızı böcek” başta olmak üzere zararlı böceklerle mücadele ediyor. Konak Belediyesi ekipleri, ilçe sınırları içinde palmiyelerin yoğun olarak bulunduğu Alsancak Sevgi Yolu, Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı, Mehmet Ali Akman Parkı, Ali Rıza Akıncı Parkı, Zeytinlik Parkı ile Çınarlı Rekreasyon Alanı’nda bulunan palmiyelerin, budama ve ilaçlama olmak üzere tüm bakımlarını düzenli olarak yapıyor. Palmiyelerin böcekler tarafından istila edilmeden, hastalanmadan önce gerekli tüm tedbirleri almak için yoğun çaba gösteren Konak Belediyesi ekipleri, yapılan tüm çalışmalara karşın zarar gören palmiyeler için ayrı bir bakım programı ve şekli uyguluyor.