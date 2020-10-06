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Konak’ta pazarcılara HES kodu denetimi

İZMİR HABERLERİ  | 06.10.2020 10:31 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele kapsamında İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar uyarınca, mahalle ve semt pazarlarında, pazarcı esnafına Hayat Eve Sığar (HES) Kodu alma zorunluluğu getirildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar uyarınca, mahalle ve semt pazarlarında, pazarcı esnafına Hayat Eve Sığar (HES) Kodu alma zorunluluğu getirildi. Karar sonrası Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahalle ve semt pazarlarında pazarcı esnafına getirilen HES Kodu uygulamasına yönelik denetimlere başladı.
İlçe genelinde bulunan on dört pazar yerinde tezgah açan pazarcı esnafına tek tek HES Kodu sorgulaması yapan zabıta ekipleri, HES kodu alamamış pazarcı esnafına mobil uygulama üzerinden nasıl kod alınacağı konusunda destek oldu. HES Kodu uygulamasının yerinde bir uygulama olduğunu belirten pazarcı esnafı, bu ve benzeri önlemlerle korona virüs hastalığı ile mücadelede başarıya ulaşılacağına inandıklarını söyledi. HES Kodu denetimi yapan Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, maske, mesafe ve hijyen ile ilgili denetimlerinin de sürdüğünü belirten pazarcı esnafı, korona virüs ile mücadelede gösterdikleri çaba nedeniyle de zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Vatandaş memnun
Pazar alışverişi yapan vatandaşlar da esnafa HES Kodu alma zorunluluğu getirilmesinin, hastalığın yayılmasını engelleme noktasında alınan yerinde bir tedbir olduğunu söyledi. Vatandaşlar, bu uygulama ile riskli olan pazarcı esnafının belirlenerek halk sağlığının korunmasının mümkün olabileceğini dile getirerek memnuniyetlerini ifade etti. HES Kodu denetimlerine ilçede kurulan mahalle ve semt pazarlarında düzenli olarak devam edilecek.

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