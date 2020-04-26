KONESOB Başkanı Karabacak: “Esnafımız fırsatçılık yapmaz”

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, "Ahilikle yoğrulmuş olan her bir esnaf ve sanatkar kardeşimiz bu mübarek ayda müşterilerine gerek fiyatlarda, gerekse kaliteli üretim ve hizmette, titizliği ve insan sevgisini ön planda tutarak sorumlulukla davranmaktadır" dedi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, tüm İslam Aleminin ve Müslümanların Oruç ayını tebrik etti. Başkan Karabacak açıklamasında, "İslam Alemi ve Müslümanlar olarak 11 aydan daha hayırlı olan Ramazan ayını idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayda oruç tutup Allah’ın rızasını kazanırken, ülkemizin de içinden geçmiş olduğu durumu göz önünde bulundurarak Peygamber Efendimizin, ‘Komşusu açken tok olarak geceleyen kişi Mümin değildir’ Hadis-i Şerifini hatırlamalı ve bu mübarek ayda yardımlaşmaya daha fazla önem vermeliyiz" dedi.

"Esnafımız fırsatçılık yapmaz"

Açıklamasında, "Ahilikle yoğrulmuş olan her bir esnaf ve sanatkar kardeşimiz bu mübarek ayda müşterilerine gerek fiyatlarda, gerekse kaliteli üretim ve hizmette, titizliği ve insan sevgisini ön planda tutarak sorumlulukla davranmaktadır" diyen Başkan Muharrem Karabacak, "Esnafımız fırsat kollamaz, fırsatçılık yapmaz. Fahiş fiyatlarla hak etmediğini dilemez. Yemediğini, içmediğini satıp içirmez, yedirmez. Giymediğini hiç bir şekilde tezgahına koymaz. Stok nedir bilmez, literatüründe yer almaz. Ürün tedarikini yapar, müşterisinin kileri olur, raf ömrünü geçirmez en uygun fiyatla velinimetine sunar, hizmet eder. Ben her bir esnaf ve sanatkarımıza Konya’nın bir evladı olarak çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.