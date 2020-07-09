Konferans salonunda artık nikah işlemleri de yapılacak

Yunusemre Belediyesi, Türkiye’nin en modern tesislerinden biri olan Yunus Emre Millet Çarşısı’nda bulunan Konferans Salonu’nda nikah işlemi gerçekleştirmeye başladı.

Yunusemre ilçesinde hayatını birleştirmek isteyen çiftler, Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda mutluluğa adım atıyor. 650 kişilik salonda korona virüs tedbirleri kapsamında nikah törenlerine kurallar dahilinde belirlenen kişi sayısı katılabiliyor. Vatandaşlar için kapalı otoparkın yer aldığı alanda nikaha katılanlara dezenfektan verilerek vatandaşların ateş ölçümü yapılıyor. Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda kıyılan nikahlarda belirtilen kurallara özen gösteriliyor. Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda evlenmek isteyen vatandaşların Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na başvuruda bulunulabileceği ifade edildi.

