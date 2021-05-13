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Kongo Cumhuriyeti’nde Collinet Makosso başbakan olarak atandı

13.05.2021 04:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kongo Cumhuriyeti’nde Collinet Makosso başbakan olarak atandı

ANKARA (AA) Kongo Cumhuriyeti’nde 4 Mayıs’ta istifa eden Clement Mouamba’nın yerine Eğitim Bakanı Anatole Collinet Makosso başbakan olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso'nun, 56 yaşındaki Anatole Collinet Makosso Başbakan olarak atadığı belirtildi.

Ülkede 21 Mart'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde oyların yaklaşık yüzde 88'ini kazanan 77 yaşındaki Nguesso, yeniden iktidara gelmişti.

Kongo Cumhuriyeti'nde yasalara göre, cumhurbaşkanı veya genel seçimlerin ardından başbakan ve hükümetin istifa etmesi gerekiyor.

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