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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 10 sivil öldü

16.02.2021 18:23 | Son Güncelleme:
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 10 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Beni eyaletinde isyancıların saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Beni eyaletine bağlı Kalembo köyüne isyancı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti.

ADF üyelerinin 5 Şubat'ta ve 7 Şubat'ta yine Beni eyaletinde düzenlediği saldırılarda 35 sivil yaşamını yitirmişti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 3 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

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