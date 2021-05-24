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  4. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yanardağ patlaması nedeniyle ölü sayısı 22'ye yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yanardağ patlaması nedeniyle ölü sayısı 22'ye yükseldi

24.05.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yanardağ patlaması nedeniyle ölü sayısı 22'ye yükseldi

İSTANBUL (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Nyiragongo yanardağının patlaması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi.

Goma Volkanik Gözlemevi Direktörü Celestin Kasereka Mahinda, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 7 kişinin, volkan patlamasının yaşandığı bölgede gezdikleri sırada zehirli gaza maruz kaldıklarını kaydetti.

Mahinda, son açıklanan 7 kişi ile birlikte volkan patlaması nedeniyle ölü sayısının 22'ye yükseldiğini söyledi.

Patlama nedeniyle 25 bin kişi evini terk etmek zorunda kalırken 5 bin kişi ise komşu ülke Ruanda'ya sığındı.

Cumartesi faaliyete geçen Nyiragongo, dünyanın en aktif yanardağları arasında gösteriliyor.

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