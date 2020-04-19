Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü’ne yaya üst geçidi geliyor

Akçaray tramvay hattı üzerinde bulunan Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü duraklarının yanına yapılacak olan iki yaya üst geçidi için 12 Mayıs Salı günü ihale yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sekapark Tramvay Durağının yanına yaya üst geçidi için Mart ayında ihale gerçekleştirmişti. Büyükşehir Belediyesi bu kez de Sekapark içerisinde bulunan Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü tramvay duraklarının yanına yaya üst geçidi yapılması için ihale yapacak. Mart ayında ihalesi yapılan Sekapark tramvay durağı üst geçidi ile birlikte toplamda 3 yaya üst geçidi inşa edilecek. 2 adet yaya üst geçidi için yapılacak olan ihale Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında, 12 Mayıs Salı günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek.

Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü tramvay duraklarının hemen yanına inşa edilecek olan üst geçitlerden birisi 63.40 metre uzunluğunda, 3.35 metre genişliğinde diğeri de 43.85 metre uzunlukta, 3.35 metre genişliğe sahip olacak. İlgili şartname sözleşmesi imzalandıktan sonra 10 gün içerisinde yer teslimi gerçekleştirilecek. Her iki yaya üst geçidinin de 180 takvim gününde bitirilmesi planlanıyor.

