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Kongre öncesi Karaçancı’dan açıklama: Adaylığımı geri çektim

18.01.2021 00:38 | Son Güncelleme:
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Kongre öncesi Karaçancı’dan açıklama: Adaylığımı geri çektim

AK Parti Aydın İl Başkanlığı’nın 7.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı’nın 7. Olağan İl Kongresi’nde Mevcut İl Başkan Ömer Özmen’in ardından adaylığını açıklayan Tanju Karaçancı kongreye saatler kala yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini duyurdu.
Açıklamasında zamanlama nedeni ile erteleme kararı aldıklarını belirten Karaçancı, “Sayın Cumhurbaşkanımız adına hareket yetkisini kullanan Genel Merkezimizin isteklerine uymak ve parti disiplininin muhafaza edilmesi adına; kişisel feragat ve fedakarlıkları barındıran, inanç ve terbiyemizin gereği adaylığımızı geri çektik. Bu istek, hazırlık ve inançla; Aydın’a, ülkemize ve partimize hizmet için, bu yürüyüşümüze ve programımıza ve bana destek veren partililerime, teşkilat mensuplarına, doğrudan Aydın halkına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Tanju Karaçancı ayrıca, her zaman partisinin yanında ve hizmetinde olacağını da ifade ederek “Ben değil biz anlayışı ile kimlerle yola devam edilecekse, biz onların da her zaman yanında hedeflere yürümeye devam edeceğiz” diyerek adaylıktan çekilmesinin asla bir yarışın terk edilmesi değil, partisinin hiçbir zarar görmeden yoluna devam etmesi için atılan yeni bir adım olduğunu ileri sürdü

Kongre öncesi Karaçancı’dan açıklama: Adaylığımı geri çektim

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