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Konser ve tiyatro etkinlikleri sosyal medyadan izleyici ile buluşuyor

MERSİN HABERLERİ  | 28.03.2020 12:50 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla ertelenen kültür ve sanat etkinliklerini, sosyal medyadan vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Konservatuvar, Kent Orkestrası ve Oda Müziği Topluluğu sanatçılarının konserleri ile tiyatro etkinlikleri de haftanın belirli günlerinde Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor.’Dördüncü Ay’ oyunu,sosyal medya hesaplarında sanatseverlerle buluştuBüyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği ’Dördüncü Ay’ adlı tiyatro oyunu, ’Dünya Tiyatro Günü’nde, belediyenin sosyal medya hesaplarından sanatseverlerle buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla ertelenen kültür ve sanat etkinliklerini, sosyal medyadan vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Konservatuvar, Kent Orkestrası ve Oda Müziği Topluluğu sanatçılarının konserleri ile tiyatro etkinlikleri de haftanın belirli günlerinde Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor.
’Dördüncü Ay’ oyunu,sosyal medya hesaplarında sanatseverlerle buluştu
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği ’Dördüncü Ay’ adlı tiyatro oyunu, ’Dünya Tiyatro Günü’nde, belediyenin sosyal medya hesaplarından sanatseverlerle buluştu. Oda Müziği Topluluğu ile başlayan sosyal medya konserleri ise konservatuvarın Türk Sanat Müziği ses ve saz sanatçılarının konseriyle devam etti. Sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan TSM konserinde, sanatçılar Zeynep Özel, Güney Özdemir ve Abidin Arslan’ın seslendirdiği parçalar, takipçilerden büyük beğeni aldı.
Yapılan yorumlarda, bu sıkıntılı günlerde bu etkinliklerle hayatlarına bir süre de olsa renk geldiğini ve üzücü haberleri bir an olsun unuttuklarını ifade eden vatandaşlar, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra korona virüs ile her alanda büyük bir mücadele örneği veren Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Vahap Seçer’e, kültürel ve sanatsal etkinlikleri de unutmayarak, sosyal medya aracılığıyla evlerine kadar ulaştırdığı için teşekkür etti.
Sosyal medya paylaşımları devam edecek
Sosyal medyadan bu etkinliklerin paylaşımının, hayat normale dönünceye kadar devam edeceğini ve Mersinlileri kültür ve sanat etkinliklerinden uzak bırakmayacaklarını ifade eden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Bengi İspir Özdülger, “Bu bağlamda Dünya Tiyatro Günü’nü de en içten duygularla kutluyorum. Gönül isterdi ki, bugünü, tiyatro sanatçılarımızla birlikte sahnede ve tüm tiyatroseverlerle birlikte kutlayalım. Fakat içinden geçtiğimiz olağanüstü koşullar sebebiyle bunu şimdilik gerçekleştiremiyoruz. Tiyatro, elbette seyircisi olan ve insanları bir araya getirici güce sahip bir sahne sanatı. Buna rağmen yaşadığımız koşullar sebebiyle şehir tiyatrolarımızın sahnelediği oyunları, haftanın belirli günlerinde sosyal medyadan paylaşıyoruz. İnanıyorum ki, en kısa zamanda bugünleri de atlatacak, yine eski güzel ve sağlıklı günlere kavuşacağız" dedi.

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