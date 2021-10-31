Konserdeki kavgada 1 kişiyi öldüren, 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'da konserde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldüren, 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında verilen konser esnasında çıkan bıçaklı kavgada Akif Ozan Özdoğan'ı (15) öldüren ve 3 kişiyi yaralayan Suriye uyruklu M.C'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

M.C, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında verilen konserde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada M.C, Akif Ozan Özdoğan, ağabeyi Orçun Özdoğan (17), Mustafa Gülcan (17) ve bir kişiyi bıçakla yaralamış, Akif Ozan Özdoğan, hastaneye kaldırıldığı sırada yolda müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

