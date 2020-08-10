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Konsomatris kadınlara sosyal mesafe kuralıdan para cezası

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.08.2020 17:21 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, işyeri ve apart denetimlerinde 191 adres kontrolü gerçekleştirdi.

Konsomatris kadınlara sosyal mesafe kuralıdan para cezası

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, işyeri ve apart denetimlerinde 191 adres kontrolü gerçekleştirdi. Denetimler sırasında konsomatrislik yapan, kumar oynayan ve fuhuş yapıldığı tespit edilen toplam 12 kişiye sosyal mesafe kurallarından dolayı 10 bin 800 TL idari para cezası kesildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ahlak Büro Amirliği ekipleri 3 iş yerinde konsomatrislik yaptığı belirlenen 9 kadına sosyal mesafe kurallarından, 1 evde kumar oynandığını tespit edilerek 2 şahsa yer ve imkan sağlama suçundan, 1 evde ise fuhuş yapıldığı tespit edilerek 1 eskort kadın ve 1 şahsa adli ve idari para cezası işlemi uygulandı. Öte yandan, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 2 şahsa 2 bin 450 TL, evde fuhuş yapıldığı tespit edilen adreste 1 eskort kadın ve 1 şahsa toplamda 790 TL idari para cezası uygulandı.
Yapılan denetimler sonucunda 12 şahsa İl Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilerek toplam 10 bin 800 TL idari para cezası kesildi.

Konsomatris kadınlara sosyal mesafe kuralıdan para cezası

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