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"Konstantiniyye'den İstanbul'a" sergisi Hırvatistan'da sanatseverlerle buluşacak

26.07.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Konstantiniyye'den İstanbul'a" sergisi Hırvatistan'da sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Suna ve İnan Kıraç Vakfının fotoğraf koleksiyonundan bir seçki olan "Konstantiniyye'den İstanbul'a – XIX. Yüzyıl ortalarından XX. Yüzyıla Boğaziçi'nin Rumeli Yakası Fotoğrafları" sergisi, Dubrovnik Yaz Festivali kapsamında Hırvatistan'da açılacak.

Dubrovnik Etnografya Müzesi'nde 5 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak sergi, bir devrin İstanbul'unu çarpıcı yapıları, gündelik hayatı ve ilginç kişilikleriyle gözler önüne seriyor.

Beyoğlu Belediyesi ile kardeş belediye olan Dubrovnik Belediyesi ve Suna ve İnan Kıraç Vakfı iş birliğiyle Dubrovnik'e taşınan sergi, 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyıla uzanan süreçte İstanbul'da faaliyet gösteren fotoğraf ustalarının yapıtlarından oluşuyor.

James Robertson, Felice Beato, Pascal Sebah, Polycarpe Joaillier, Abdullah Biraderler, Guillame Berggren, Boğos Tarkulyan, Mihran İranyan ve Gülmez Biraderler gibi usta fotoğrafçılar dönemin ağır ve zahmetli teknikleriyle çekilmiş fotoğraflarıyla İstanbul'un geçmişteki çehresini belgelemekle kalmıyor, bir sanayi merkezi, hatta büyük bir metropol haline gelmiş, silueti, mimarisi, taşıtları, köprüleri, rıhtımları, caddeleri ve meydanlarıyla bambaşka bir görünüme kavuşmuş olan bu şehrin kıyılarında izleyiciyi Karaköy'den Rumeli Feneri'ne uzanan bir yolculuğa çıkarıyor.

- Koleksiyonda 135 bini aşkın fotoğraf bulunuyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı fotoğraf koleksiyonunda 19. yüzyılın ortalarından 1980'lere uzanan bir süreçte İstanbul'un topografyasına, mimari ve arkeolojik mirasına, gündelik hayatına ve insan profiline odaklanan 135 bini aşkın fotoğraf bulunuyor.

Bu arşivden tematik bir seçkiyle oluşturulan "Konstantiniyye'den İstanbul'a – XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıla Boğaziçi'nin Rumeli Yakası Fotoğrafları" sergisi ilk olarak, 20 Ekim 2006 - 7 Ocak 2007 tarihlerinde Pera Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Büyük ilgi gören sergi, İstanbul'un ardından Finlandiya (Helsinki ve Oula), İtalya (Katanya), Bosna Hersek (Saraybosna), Arnavutluk (Tiran), Makedonya (Üsküp), Sırbistan (Belgrad) ve Hırvatistan (Zagreb)'deki önemli kültür sanat mekanlarına konuk oldu.

- Rumeli Yakası'nın hafızasını kayda alan yayın

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yayınları'ndan çıkan ve sergiyle aynı adı taşıyan iki ciltlik yayın, özellikle dönemin İstanbul fotoğraflarına ilgi duyan sanatseverler, koleksiyonerler ve tarih meraklıları için zengin bir kaynak sunuyor.

Eski fotoğraf uzmanı Ahmet Abut'un sunuşuyla açılan katalogda, mimar M. Sinan Genim'in kaleme aldığı bir makale ve eserleri sergilenen fotoğrafçıların yaşam öyküleri yer alıyor.

Rumeli Yakası'nı semt semt kat eden yayında metinlere, Karaköy, Tophane, Salıpazarı, Fındıklı, Dolmabahçe, Beşiktaş, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy, Bebek, Rumelihisarı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Kalender, Tarabya, Kefeliköy, Büyükdere , Sarıyer ve Rumeli Kavağı kıyılarından fotoğraflar eşlik ediyor.

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