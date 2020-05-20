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Konteyner kentte yaşayan ailelere, dezenfektan dağıtıldı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 20.05.2020 17:04 | Son Güncelleme

Elazığ’da bayram öncesinde Konteyner kentlerde kalan vatandaşlara dezenfektan ve temizlik malzemesi dağıtıldı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Gazi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi tarafından üretilen dezenfektan ve temizlik malzemeleri bayram öncesinde dağıtılmaya başlandı.

Elazığ’da bayram öncesinde Konteyner kentlerde kalan vatandaşlara dezenfektan ve temizlik malzemesi dağıtıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Gazi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi tarafından üretilen dezenfektan ve temizlik malzemeleri bayram öncesinde dağıtılmaya başlandı. Valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, okuldan aldığı temizlik ve dezenfektan ürünlerini Kırklar Mahallesinde bulunan çift katlı konteyner kente getirerek vatandaşlara ulaştırdı.
Ekiplere eşlik eden İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ise, “Gazi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde üretmekte olduğumuz yüzey temizleyici, dezenfektan, el sabunu ve çamaşır suyundan oluşan setlerimizi bugün Kırklar Mahallemizde bulunan konteyner kentimizde Vefa Destek grubu aracılığı ile dağıttık. Üretimimize bir aydır başlamıştık, çeşitlerimizi daha da arttırarak üretimimizi devam ettireceğiz. Mesleki Teknik ve Anadolu Liselerimiz bu süreçte hem yüz koruyucu maske, tulum ve diğer ihtiyaç malzemelerini en üst seviyede üreterek Elazığ’ımıza hem de ilçelerimizde ihtiyaç sahiplerine sundu” dedi.

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