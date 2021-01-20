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Konteyner kentteki depremzedelere destek

20.01.2021 16:22 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da meydana gelen depremin ardından geçici barınma merkezi olarak kurulan konteyner kentlerde kalan ailelere battaniye, maske ve internet kartı gibi çeşitli desteklerde bulunuldu.AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve partililer, 24 Ocak depreminden sonra kentin belirli noktalarında kurulan geçici barınma merkezlerindeki depremzedeleri ziyaret etti.

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından geçici barınma merkezi olarak kurulan konteyner kentlerde kalan ailelere battaniye, maske ve internet kartı gibi çeşitli desteklerde bulunuldu.
AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve partililer, 24 Ocak depreminden sonra kentin belirli noktalarında kurulan geçici barınma merkezlerindeki depremzedeleri ziyaret etti. İlk olarak Aşağı Demirtaş konteyner alanına geçen AK Parti heyeti, buradaki vatandaşlara battaniye ile maske desteğinde bulundu. EBA sınıfındaki çocuklarla da bir araya gelen AK Partililer, hem oyuncak hem de internet paketi hediye etti. Kırklar Mahallesi’ndeki konteyner kenti de ziyaret eden heyette yar alan Başkan Şerifoğulları, halı sahada çocuklarla futbol oynayarak forma hediye etti. Ziyaretlerde vatandaşların, istek ve talepleri de alınırken Milletvekili Balık, depremin seneyi devriyesinde bakanların Elazığ’a geleceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansa katılacağı anahtar teslim töreni yapılacağını aktardı.
Devletin, depremin ilk anından itibaren Elazığ’ın yanında olduğunu dile getiren AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, “ Bilindiği üzere 24 Ocak’ta yaklaşık bundan bir yıl önce Elazığ büyük bir sarsıntı ile sarsıldı. Biz bununla birlikte ilimizde 37 vatandaşımızı kaybettik, çok büyük acılar yaşadık. Bunun arkasından hemen devlet büyük bir seferberlikle Elazığ’a akın etti. Bakanlarımız, bürokratlarımızın tamamı buradaydı ve bizler buradaydık. Daha 24 saat geçmeden cumhurbaşkanımız hemen Elazığ’a geldi. Hem acılarımızı paylaşmak için hem bundan sonraki acılarımızı sarıp daha çabuk Elazığ’ı normalleştirebilmek için hepimizi büyük bir seferberlik ilan ettik. Depremin üzerinden neredeyse bir yıl geçmek üzere elbette ki acılarımız taze. Bugün görüyoruz ki yaralarımızın çok büyük bir kısmını sarmışız ve evlerimizin bir kısmı teslim edildi. Bununla birlikte yine konteyner kentte yaşayan vatandaşlarımızın bütün eksiklerini giderme çabası içerisindeyiz. Bugün Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları ile birlikte konteyner kentlerimizde kalan vatandaşlarımıza battaniye ve maske dağıtımında bulunduk. Her zaman onların yanında olduğumuz gibi bugün de yanlarında olacağız” dedi.

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