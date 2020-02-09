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Konteyner talebinde bulunanlara yardımın yarısı yapılacak

MALATYA HABERLERİ  | 09.02.2020 13:55 | Son Güncelleme

Malatya’da depremde zarar gören ve konteyner talebinde bulunanlara yardımın yarısının yapılacağı bildirildi.Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle teknik ekipler tarafından ikamet ettiği konutunun yıkıldığı, acil yıkılacak durumunda bulunduğu ya da ağır hasar gördüğü kesin hasar raporu neticesinde tespit edilen vatandaşlarımızdan geçici barınma ihtiyacı talebi bulunanların talepleri Valiliğimiz önündeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait başvuru çadırlarında alınmaktadır” ifadeleri kullanıldı.AFAD İl Müdürlüğünce oturduğu konutu yıkılan, acil yıkılacak derecede bulunan ya da ağır hasar gören ev sahiplerine 11 bin TL kiracılara ise 5 bin TL acil yardım ödemesi yapıldığının bildirildiği açıklamada, “Geçici barınma için konteyner talebinde bulunan vatandaşlarımıza yapılacak bu yardımlar ev sahipleri için 5 bin TL, kiracılar için 2 bin 500 TL olarak uygulanacaktır” denildi.

Konteyner talebinde bulunanlara yardımın yarısı yapılacak

Malatya’da depremde zarar gören ve konteyner talebinde bulunanlara yardımın yarısının yapılacağı bildirildi.
Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle teknik ekipler tarafından ikamet ettiği konutunun yıkıldığı, acil yıkılacak durumunda bulunduğu ya da ağır hasar gördüğü kesin hasar raporu neticesinde tespit edilen vatandaşlarımızdan geçici barınma ihtiyacı talebi bulunanların talepleri Valiliğimiz önündeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait başvuru çadırlarında alınmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
AFAD İl Müdürlüğünce oturduğu konutu yıkılan, acil yıkılacak derecede bulunan ya da ağır hasar gören ev sahiplerine 11 bin TL kiracılara ise 5 bin TL acil yardım ödemesi yapıldığının bildirildiği açıklamada, “Geçici barınma için konteyner talebinde bulunan vatandaşlarımıza yapılacak bu yardımlar ev sahipleri için 5 bin TL, kiracılar için 2 bin 500 TL olarak uygulanacaktır” denildi.

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Malatya Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Pazar

Bereket Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Kadıoğlu Eczanesi
Merkez
Turkuaz Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
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