YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Konteynerden al haberi

Konteynerden al haberi

ANKARA HABERLERİ  | 05.09.2020 10:02 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi, ilçede ‘Akıllı Atık Toplama Sistemi’ni hayata geçiriyor.

Mamak Belediyesi, ilçede ‘Akıllı Atık Toplama Sistemi’ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında çöp konteynerleri ve toplama sistemi yakın takibe alınarak, konteynerlerin doluluk oranı ve temizlik takibi online olarak izlenecek.
Çöp kamyonlarının harita üzerinden anlık takibinin yapılacağı sistemde hangi mahalleye hangi araç ne zaman ulaştı, hangi konteynerde ne kadar süre geçirdi, tüm konteynerlerin çöplerinin alınıp alınmadığı gibi veriler online olarak kayıt altına alınacak. Bu sayede vatandaşların şikayetlerine anlık olarak müdahale edebilecek. Sistem sayesinde vatandaşların çöp çıkarma saatlerine uyup uymadığı da izlenebilecek.
Anlık izlenebilecek
Türkiye’de 24 belediye tarafından uygulanan projenin Mamak’taki farkı ise vatandaşın da kullanımına açık olması olacak. Sistem sayesinde Mamaklılar kendi mahallelerinde çöpün saat kaçta alındığını, kaçta döküm yapıldığını, hangi plakalı çöp kamyonu tarafından çöplerinin alındığı gibi birçok bilgiye ulaşabilecek. Vatandaşlar tüm çöp toplama faaliyetini hem canlı hem de geçmişe dönük video olarak izleyebilecek. Proje için çöp konteynerlerine butonlar, kamyonlara da kamera ve bilgisayar sistemleri yerleştirilmeye başlandı. Çöpleri alınan boş konteynerler yeşil ışık uyarısı verirken dolu ve çöpü alınmayan konteynerlerde kırmızı ışık yanacak. Konteynerlerin doluluk oranlarının takibi sayesinde belediye yakıt ve zaman tasarrufu da sağlayacak. Bu bilgiler dinamik bir rotalama programı aracılığıyla işlenecek ve atık toplama sistemi için özel olarak geliştirilmiş navigasyon paneli üzerine yansıtılacak ve çöp toplama araçlarına optimal rota belirlemede kullanılacak. Projenin ilk uygulaması bu ay yapılacak.
Verimlilik ve tasarruf
Akıllı Şehir Projeleri kapsamında bu çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Teknolojinin imkanlarını kullanarak vatandaşımızın temizlik ve çöp konusundaki taleplerine hızlı çözüm sağlamış olacağız. Vatandaşımız bu hizmetimizi kendisinde internet üzerinden takip edebilecek. Biz de çöp miktarını konteynere gitmeden araçtan veya merkezden tespit ederek araç ve personelin rotasını belirleyebileceğiz. Sistem sayesinde hem verimlilik hem de tasarruf sağlayacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERReymen sürpriz bir aşka yelken açtıReymen sürpriz bir aşka yelken açtı
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Düzce'de kahvehane önünde oturan kişiye otomobil çarptı
Düzce'de kahvehane önünde oturan kişiye otomobil çarptı
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri
Karayollarına ait tır kaza yaptı: 1 yaralı
Karayollarına ait tır kaza yaptı: 1 yaralı
Yolda bulunan para sahibine teslim edildi
Yolda bulunan para sahibine teslim edildi

Ankara Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:13
Öğle
12:52
İkindi
16:29
Akşam
19:21
Yatsı
20:43

Ankara Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Ankara Eczanesi
Cankaya
Asya Eczanesi
Cankaya
Bizim Ziya Eczanesi
Cankaya
Bülten Eczanesi
Cankaya
Fügen Eczanesi
Cankaya
Yeni Oyak Eczanesi
Cankaya
Güneş Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı
İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Ata Mahallesi’ne devasa park
Ata Mahallesi’ne devasa park
Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat
Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.