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Kontrolden çıkan araç 60 metreden denize uçtu: 1 yaralı

18.04.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç 60 metreden denize uçtu. Sürücü son anda araçtan atlayarak kazadan yaralı kurtuldu.

Kontrolden çıkan araç 60 metreden denize uçtu: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza saat 23.30 sıralarında Kozlu ilçesi, Değirmenağzı mevkisi, 3. Tünel çıkışında yaşandı. Muharrem E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Peugeot marka hafif ticari araç tünel çıkışında kontrolden çıkarak 60 metreden denize uçtu. Sürücü Muharrem E. denize metreler kala araçtan atlayarak yaralı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine giden Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralıya ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaralı sürücü AFAD ekiplerinin de desteğiyle anayola taşındı. Ambulansa alınan sürücü Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası ekipler olay yerinde tutanak tutarken yaralı sürücünün hastanedeki tedavisi sürüyor.

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