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Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 7 yaralı

20.06.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkarak ağaca çarpan araçtaki 7 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 7 yaralı

Kaza, saat 23.50 sıralarında Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı’nda meydana geldi. Ali Sansa yönetimindeki 27 AOC 174 plakalı araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada araçtaki 7 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 2 kişi ise, olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldılar.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 7 kişiyi ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Araçların hurdaya döndüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı.

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