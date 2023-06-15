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Kontrolden çıkan araç park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

15.06.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da kontrolden çıkan hafif ticari araç park halindeki kamyonete çarparken sürücü yaralandı.

Kontrolden çıkan araç park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

Kaza, Bahabey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saniye K. idaresindeki 19 TH 496 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak cadde üzerinde park halinde bulunan 19 ACR 277 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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