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Kontrolden çıkan araç villa boşluğuna uçtu

MUĞLA HABERLERİ  | 20.06.2020 20:10 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi Egetur Kent Sitesi içerisinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi.Durdu Benli’nin kontrolünde seyreden 06 FZ 1069 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı.

Muğla’nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi Egetur Kent Sitesi içerisinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi.
Durdu Benli’nin kontrolünde seyreden 06 FZ 1069 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Önce bir zeytin ağacına çarpan otomobil daha sonra villa boşluğuna düştü.
Meydana gelen kazayı araç sürücüsü Benli ve araçta bulunan yolcular yara almadan atlatırken, devrilen zeytin ağacının altında kalan 85 yaşındaki Rıza Yurdakul’un kolu kırıldı.
Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yurdakul 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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