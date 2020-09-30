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Kontrolden çıkan beton mikseri yan yattı: 1 yaralı

ORDU HABERLERİ  | 30.09.2020 18:56 | Son Güncelleme

Ordu’da beton mikserinin virajı alamayarak yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.Kaza, Fatsa-Kumru yolu, İslamdağ Mahallesi’nde meydan geldi.

Ordu’da beton mikserinin virajı alamayarak yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Fatsa-Kumru yolu, İslamdağ Mahallesi’nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif O. idaresindeki 52 K 5951 plakalı beton mikseri taşıyan çekici, virajda sürücünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkartarak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ilk olarak Fatsa Devlet Hastanesi, ardından ise Ordu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Fatsa
Özsoy Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Turan Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
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