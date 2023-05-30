Kontrolden çıkan cip bariyeri kırıp bisiklet yoluna uçtu

Kaza Karabük-Safranbolu karayolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarında meydana geldi. Sude Ö. idaresindeki 43 ABM 061 plakalı cip sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak bisiklet yoluna uçtu. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Hanife Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ve yolcu itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

‘Kazaya bakarken ikinci kaza meydana geldi’

Öte yandan, kazaya bakmak için yavaşlayan Serkan E. (34) sevk ve idaresindeki 06 CUA 472 plakalı otomobile aynı istikamette seyreden Muharrem U.(49) idaresindeki 78 ABL 677 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Serkan E. idaresindeki otomobil demir korkuluğu ve ağacı yıkarak karşı şeride geçti. Kazada sürücülerden Muharrem U. yaralandı.

Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

