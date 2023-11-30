YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Kontrolden çıkan hafif ticari araç, refüjdeki ağacı kırarak devrildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, refüjdeki ağacı kırarak devrildi: 1 yaralı

30.11.2023 11:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da kontrolden çıkan hafif ticari araç, refüjdeki ağacı kırarak devrildi.

Kazada sürücü yaralanmazken, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Kaza, Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 70 AAR 599 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki çam ağacını kırarak devirdi. Kazada sürücü yaralanmazken, araçta olan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı şahıs tedbir amaçlı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kırılan çam ağacı belediye ekipleri tarafından kesilerek götürüldü. Devrilen hafif ticari araç ise çekici ile kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de 54 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü ahırda telsizle yakalandıEdirne'de 54 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü ahırda telsizle yakalandı
Kastamonu’da yaban hayatı envanter çalışması yapıldıKastamonu’da yaban hayatı envanter çalışması yapıldı
Yokuş çıkmakta zorlanan tramvayı ittiren gençlerin videosu büyük beğeni topladıYokuş çıkmakta zorlanan tramvayı ittiren gençlerin videosu büyük beğeni topladı
Anahtar Kelimeler:
Karaman

Karaman Namaz Vakitleri 30 Kasım Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:34
Öğle
12:41
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
18:57

Karaman Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Perşembe

Yilmaz eczanesi
Ermenek
Karaman eczanesi
Merkez
Sila eczanesi
Ayranci
Talay eczanesi
Sariveliler
Dogançay eczanesi
Merkez
Kasaba eczanesi
Kazimkarabekir
Kiraz eczanesi
Basyayla
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

Fenomene saldırı! Kafasına yumruk attı

Fenomene saldırı! Kafasına yumruk attı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.