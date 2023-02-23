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Kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı

23.02.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet ağaçları kırarak şarampole devrildi.

Kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı

Kaza, Çevreyolu Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Ö. yönetimindeki 06 DG 6499 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçları devirdikten sonra şarampole yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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