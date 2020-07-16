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Kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 16.07.2020 18:44 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonette 3 kişi yaralandı.Kaza, Sandıklı ilçesi Baştepe köyü yakınlarında meydana geldi.

Kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonette 3 kişi yaralandı.
Kaza, Sandıklı ilçesi Baştepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mevlüt D., (54) yönetimindeki 03 LF 450 plakalı kamyonet seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yolcu olarak bulunan Cemal K., (35) ve Ramazan D., (32) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza sonrası jandarma tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.

Kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

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