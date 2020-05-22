YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

ÇORUM HABERLERİ  | 22.05.2020 16:59 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesi’nde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çıkarak durabildi.Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Kırankışla Köyü kavşağında meydana geldi.

Çorum’un Sungurlu ilçesi’nde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çıkarak durabildi.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Kırankışla Köyü kavşağında meydana geldi. Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan 19 EE 778 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çıktı. Meydana gelen trafik kazasında ölen yada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.
Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise... İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise...
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Çocukların bayram hediyesi hazır

Çocukların bayram hediyesi hazır

Çorum Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:22
Sabah
05:11
Öğle
12:42
İkindi
16:38
Akşam
20:03
Yatsı
21:44

Çorum Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Abalı Eczanesi
Merkez
Çeliker Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Funda Ünal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Derman Ecz. Eczanesi
Osmancik
Alafoğlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başkan Aşgın, akülü araç hediye etti

Başkan Aşgın, akülü araç hediye etti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ahlatcı’dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sürpriz

Ahlatcı’dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sürpriz

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.